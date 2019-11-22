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Tornavidalı gaspçılar tutuklandı

6 saat önce

Adana'da tornavida ile 2 kişinin telefonunu gasp eden, bir kişinin de cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan iki zanlı tutuklandı.

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Adana'da tornavida ile 2 kişinin telefonunu gasp eden, bir kişinin de cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan iki zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, gasp ve kapkaç olayları Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat U. (18) ve Medet K. (23), üniversite öğrencisi Mehmet Salih Para Atakent Mahallesi'nde yaya olarak giderken önünü kesti. Şahıslar elindeki tornavidayı genç adamın bacağına dayayarak, "Cep telefonunu ver yoksa seni öldürürüz" dedi. Bunun üzerine korkan üniversite öğrencisi cep telefonunu verdi. Telefonu gasp eden şahıslar kaçtı. Para ise polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Şahıslar bu arada Sinanpaşa Mahallesi'nde tekstil işçisi Memeli Asilalmaz'ın önünü kesti. Tornavidayla tehdit edilen Asilalmaz, cep telefonunu vererek canını kurtardı. Şüphelilerin eşkalini güvenlik kameralarından tespit eden polis, zanlıların peşine düştü. Tarihi Taş Köprü üzerinde 13 yaşındaki H.Ö.'nün cep telefonunu da kapkaç yöntemiyle çalan Serhat U. ve Medet K. ekipler tarafından yakalandı. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlıların "Çok alkollüydük" dedikleri öğrenildi. Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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