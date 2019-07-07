Son Dakika Haberleri: Tornavidayı polisin boynuna sapladı
Son Dakika Dünya Haber

Tornavidayı polisin boynuna sapladı

1 saat önce

ABD'de TIR şoförü, kendisine ceza kesen polisi, boynuna tornavida saplayarak yaraladı.

Tornavidayı polisin boynuna sapladı, System.String[]
ABD'de TIR şoförü, kendisine ceza kesen polisi, boynuna tornavida saplayarak yaraladı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
Olay, Ohio eyaletinde, geçen ay yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi. TIR'ların girmesi yasak olan bölgeye giren Elijah Collins (32), kendisini durduran ve ceza yazan polis memuru Brian Dalton'un (37) boynuna tornavida sapladı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, Dalton'un TIR'ın yanına giderek şoföre belgelerini geri uzattığı görülürken; TIR'ların girmesinin yasak olduğu bölgede bulunduğunu, bu sebeple de ceza kestiğini ve mahkemeye çıkması gerektiğini söylediği duyuldu. Aynı zamanda şoförün de cep telefonu ile polisi görüntülediği; polisin, sşoföre kimlik numarasını sorduğu ancak cevap alamadığı görüldü. Polisin verdiği belgeleri inceleyen şoför, aniden aracın kapısında bulunan bölmeden aldığı tornavida ile polise saldırdı. Polis de TIR saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
ABD medyası, polis memuru Dalton'un tornavida ile boynundan yaralandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken; saldırgan Collins'in ise olay yerinde öldüğünü duyurdu.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:45 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu İngiliz Büyükelçi'nin Trump hakkındaki yazışmaları sızdı Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:26:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tornavidayı polisin boynuna sapladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]