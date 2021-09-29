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Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi - Son Dakika

Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi

29.09.2021 04:26
Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi, System.String[]

ADANA'da, kapalı olan pilavcıya tornavida yardımıyla giren hırsızlık şüphelisi M.S., iş hanı bekçisi tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

ADANA'da, kapalı olan pilavcıya tornavida yardımıyla giren hırsızlık şüphelisi M.S., iş hanı bekçisi tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Yakalanınca çaldığı ürünleri geri bırakan M.S., kendisini görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanı bekçisi, kapalı olan pilavcıdan ses duyunca, iş yerine yaklaştı. İçeride bir kişinin olduğunu gören bekçi, kapıyı kapatıp, durumu polise bildirdi. İçeride kalan hırsızlık şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Tornavida yardımıyla iş yerine girdiği ve isminin ise M.S. olduğu belirlenen şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

'YİYECEK BİR ŞEYLER ARADIM, O SIRADA POLİSLER GELDİ'

Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan ve polis aracına bindirilen şüpheli, kendisine görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi. Şüpheli M.S., Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi
Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi
Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi
Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi
Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi

Cep Telefonu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tornavidayla pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi - Son Dakika


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