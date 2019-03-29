Son Dakika Haberleri: Toro' Maskotu Vali Şimşek'i Ziyaret Etti

Toro' Maskotu Vali Şimşek'i Ziyaret Etti

18 dakika önce

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan "Medeniyetler Şehrinin Doğal Harikaları" isimli proje kapsamında dünyada sadece Niğde'de bulunan ve ötmeyen kurbağa olarak bilinen Rana Holtzi-Toros Kurbağasının maskotu TORO, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Toro' Maskotu Vali Şimşek'i Ziyaret Etti, System.String[]
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan "Medeniyetler Şehrinin Doğal Harikaları" isimli proje kapsamında dünyada sadece Niğde'de bulunan ve ötmeyen kurbağa olarak bilinen Rana Holtzi-Toros Kurbağasının maskotu TORO, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk'ün de bulunduğu ziyarette, proje kapsamında yapılacak faaliyetler hakkında Vali Yılmaz Şimşek'e bilgi veren TORO, Antalya'da düzenlenecek olan Eğitim Seminerine katılarak 81 ilden gelen Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Komisyon Üyelerine "Medeniyetler Şehrinin Doğal Harikaları" projesinin tanıtımını yapacağını söyledi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz Şimşek ise "Dünyada sadece Niğde'de yaşayan Toros Kurbağalarının tüm dünyaya tanıtılması ilimiz turizmi açısından büyük önem taşıyor. Bu bakımdan müdürlüğümüzce hazırlanan projeye destek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

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