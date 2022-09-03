Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi

03.09.2022 20:23
Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi

TORONTO, 3 Eylül (Xinhua) -- Kanada Çin Gösteri Sanatları Derneği'nin (CACPA) ev sahipliğinde, her sene düzenlenen Toronto Ejderha Festivali bu yıl 2-4 Eylül tarihleri arasında Toronto şehrinin Nathan Phillips Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.

TORONTO, 3 Eylül (Xinhua) -- Kanada Çin Gösteri Sanatları Derneği'nin (CACPA) ev sahipliğinde, her sene düzenlenen Toronto Ejderha Festivali bu yıl 2-4 Eylül tarihleri arasında Toronto şehrinin Nathan Phillips Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında gösteri sanatları, el sanatları sergileri, yiyecek stantları ve diğer etkinlikler üzerinden geleneksel Çin kültürü tanıtılıyor.

Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi

Kanada'nın Toronto şehrindeki Nathan Phillips Meydanı'nda düzenlenen Toronto Ejderha Festivali'nde dev bir ejderha feneri görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi

Kanada'nın Toronto şehrindeki Nathan Phillips Meydanı'nda düzenlenen Toronto Ejderha Festivali'nde özel olarak giyinmiş sanatçılar Guzheng yani Çin kanunu çalıyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi

Kanada'nın Toronto şehrindeki Nathan Phillips Meydanı'nda ejderha dansçıları Toronto Ejderha Festivali'nde sahne alıyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Görev Süresi Sona Eren Çin Büyükelçisini Kabul Etti Çin Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Görev Süresi Sona Eren Çin Büyükelçisini Kabul Etti Video: Sıcaklıklar Düşünce Çin'in Kuzeyindeki Genhe'de Uzaktan Isıtma Başladı Video: Sıcaklıklar Düşünce Çin'in Kuzeyindeki Genhe'de Uzaktan Isıtma Başladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toronto, Kanada, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
19:55 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 20:23:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement