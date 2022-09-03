Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi

TORONTO, 3 Eylül (Xinhua) -- Kanada Çin Gösteri Sanatları Derneği'nin (CACPA) ev sahipliğinde, her sene düzenlenen Toronto Ejderha Festivali bu yıl 2-4 Eylül tarihleri arasında Toronto şehrinin Nathan Phillips Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında gösteri sanatları, el sanatları sergileri, yiyecek stantları ve diğer etkinlikler üzerinden geleneksel Çin kültürü tanıtılıyor.
Kanada'nın Toronto şehrindeki Nathan Phillips Meydanı'nda düzenlenen Toronto Ejderha Festivali'nde dev bir ejderha feneri görülüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kanada'nın Toronto şehrindeki Nathan Phillips Meydanı'nda düzenlenen Toronto Ejderha Festivali'nde özel olarak giyinmiş sanatçılar Guzheng yani Çin kanunu çalıyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kanada'nın Toronto şehrindeki Nathan Phillips Meydanı'nda ejderha dansçıları Toronto Ejderha Festivali'nde sahne alıyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
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