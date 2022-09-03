TORONTO, 3 Eylül (Xinhua) -- Kanada Çin Gösteri Sanatları Derneği'nin (CACPA) ev sahipliğinde, her sene düzenlenen Toronto Ejderha Festivali bu yıl 2-4 Eylül tarihleri arasında Toronto şehrinin Nathan Phillips Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında gösteri sanatları, el sanatları sergileri, yiyecek stantları ve diğer etkinlikler üzerinden geleneksel Çin kültürü tanıtılıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Kanada'da Toronto Ejderha Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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