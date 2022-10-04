Kanada'dan Sonbahar Manzarası

TORONTO, 4 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Kanada'nın Ontario eyaletindeki Otoyol 60 yakınında bir sonbahar manzarası görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Kanada, Güncel, Son Dakika
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