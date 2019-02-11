Son Dakika Haberleri: Toronto Buz Heykeli Festivali'ne 'Hollywood' Teması

Toronto Buz Heykeli Festivali'ne 'Hollywood' Teması

37 dakika önce

Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen 14'üncü Buz Heykeli Festivali 'Hollywood' temasıyla düzenlendi.

Toronto Buz Heykeli Festivali'ne 'Hollywood' Teması, System.String[]
Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen 14'üncü Buz Heykeli Festivali 'Hollywood' temasıyla düzenlendi.

Kanada'nın Toronto şehrindeki önde gelen kültürel bölgesi Bloor-Yorkville, göz alıcı buz heykellerine ve canlı buz oyma gösterilerine sahiplik etti. Bloor-Yorkville'de her yıl düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen, Toronto Buz Heykeli Festivalinin bu yılki teması, "Hollywood" olarak belirlendi. Heykeltıraşlar, canlı DJ'lerin müziği eşliğinde, 31 ton 750 kilo buzu ışıltılı buz heykellerine dönüştürdü. Hollywood yıldızlarının ve filmlerinin toplam 35 heykeli yapıldı. - TORONTO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Kanada, Hollywood, Toronto, Güncel
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