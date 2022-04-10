Toronto'da geçen yıl 216 evsiz sokaklarda öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Toronto'da geçen yıl 216 evsiz sokaklarda öldü

10.04.2022 23:51
Toronto'da geçen yıl 216 evsiz sokaklarda öldü

Kanada'nın en büyük metropolü Toronto'da geçen yıl 216 evsizin sokaklarda hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanada'nın en büyük metropolü Toronto'da geçen yıl 216 evsizin sokaklarda hayatını kaybettiği belirlendi.

Toronto Halk Sağlığı Departmanı (TPH) tarafından yayınlanan veriler, geçen yıl haftada ortalama 4,2 evsizin sokaklarda öldüğünü ortaya koydu.

Toronto'da geçen yıl sokaklarda hayatını kaybeden evsiz sayısının 216 olduğunu gösteren resmi veriler, kentte 2021'deki evsiz ölüm sayısının bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığını gösterdi. Kentte 2020'de de toplam 144 evsiz, yaşadıkları cadde veya sokaklarda hayatını kaybetmişti.

Toronto Halk Sağlığı verilerine göre, 2021'deki evsiz ölümlerinin yüzde 55'i ilaç toksisitesinden kaynaklandı.

Evsizlerin diğer ölüm nedenleri arasında kalp hastalığı, kazalar, diyabet komplikasyonları, hipotermi, karaciğer ve akciğer hastalığı, organ yetmezliği, intihar ve kanser sayılıyor.

YORUMLAR
500
Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Kanada Başbakanı Trudeau ile Ukrayna'yı görüştü Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Kanada Başbakanı Trudeau ile Ukrayna'yı görüştü

Toronto, Kanada, evsiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toronto'da geçen yıl 216 evsiz sokaklarda öldü - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:53 AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 23:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Toronto'da geçen yıl 216 evsiz sokaklarda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement