Toronto'daki Fuarda Sergilenen Robot Kafe Büfesi - Son Dakika
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Toronto'daki Fuarda Sergilenen Robot Kafe Büfesi

10.05.2022 18:07
Toronto'daki Fuarda Sergilenen Robot Kafe Büfesi

TORONTO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Restoranlar Kanada Fuarı'nda sergilenen bir robot kafe büfesi görülüyor, 9 Mayıs 2022. Kanada'da büyük ölçekli bir yemek servisi ve ağırlama etkinliği olan "Restoranlar Kanada Fuarı" Pazartesi günü Toronto'da başladı.

TORONTO, 10 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Restoranlar Kanada Fuarı'nda sergilenen bir robot kafe büfesi görülüyor, 9 Mayıs 2022. Kanada'da büyük ölçekli bir yemek servisi ve ağırlama etkinliği olan "Restoranlar Kanada Fuarı" Pazartesi günü Toronto'da başladı. Fuar kapsamında, öne çıkan alanlar, yarışmalar ve atölyelerin yanı sıra insanları eğitmek, motive etmek ve yönlendirmek için özel olarak tasarlanmış "RC İkram Haftası" etkinlikleri de dahil olmak üzere birçok günlük iş geliştirme faaliyeti yürütülecek. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

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Toronto, Kanada, Mayıs, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Toronto'daki Fuarda Sergilenen Robot Kafe Büfesi - Son Dakika


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