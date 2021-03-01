Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı gerçekleşecek. Peki, Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
NBA, Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı, Toronto'da Scotiabank Arena'da oynanacak. Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
NBA heyecanında 1 Mart Pazartesi günü oynanacak Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.
Son Dakika › Soğuk Haber - Longtail › Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Son Dakika