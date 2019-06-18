Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamalarında silahlar patladı: 4 yaralı
1 saat önce
NBA'de şampiyon olarak bu kupayı ilk kez müzesine götüren Kanada ekibi Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamasında patlayan silahlar sebebiyle dört kişi yaralandı, şüpheli üç kişi de göz altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:08
NBA'de sezonu ilk kez zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götüren Kanada
ekibi Toronto Raptors
'ın şampiyonluk kutlamasında patlayan silahlar coşkunun korkuya dönüşmesine neden oldu. Açılan ateşte dört kişi yaralandı, olayla ilgili şüpheli üç kişi göz altına alındı.
Kanada'nın Toronto şehrinin City Hall Meydanı'na takım otobüsünün gelmesiyle birlikte yapılan kutlamalarda yaşanan olayda ölen olmazken, polis iki ateşli silaha el koyduğunu açıkladı.
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