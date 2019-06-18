Son Dakika Haberleri: Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamalarında silahlar patladı: 4 yaralı
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Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamalarında silahlar patladı: 4 yaralı

1 saat önce

NBA'de şampiyon olarak bu kupayı ilk kez müzesine götüren Kanada ekibi Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamasında patlayan silahlar sebebiyle dört kişi yaralandı, şüpheli üç kişi de göz altına alındı.

Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamalarında silahlar patladı: 4 yaralı, System.String[]
NBA'de sezonu ilk kez zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götüren Kanada ekibi Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamasında patlayan silahlar coşkunun korkuya dönüşmesine neden oldu. Açılan ateşte dört kişi yaralandı, olayla ilgili şüpheli üç kişi göz altına alındı.

Kanada'nın Toronto şehrinin City Hall Meydanı'na takım otobüsünün gelmesiyle birlikte yapılan kutlamalarda yaşanan olayda ölen olmazken, polis iki ateşli silaha el koyduğunu açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:08 
Kanada, Toronto Raptors, Toronto, Spor
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