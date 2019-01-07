Toronto Raptors Rakip Tanımıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Indiana Pacers'ı 121-105 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Indiana Pacers'ı 121-105 yendi.



NBA'e 7 maçla devam edildi. Günün öne çıkan maçında Doğu Konferansı lideri Raptors, konferans üçüncüsü Pacers'ı ağırladı.



Raptors, Kawhi Leonard ve Jonas Valanciunas gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada Pacers'ı 121-105 mağlup ederek 42. maçında 30. galibiyetini aldı.



Raptors'ta Norman Powell 23, Serge Ibaka 18, Danny Green 15 sayı attı.



Son günlerde çıkış yakalasa da Raptors'a yenilerek 6 maç sonra kaybeden Pacers'ta Bojan Bogdanovic 21, Domantas Sabonis ve Victor Oladipo 16'şar sayı buldu.



NBA'e 8 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 100-117



Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 108-86



Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 106-96



Atlanta Hawks-Miami Heat: 106-82



Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 98-116



Toronto Raptors-Indiana Pacers: 121-105



Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 113-119

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