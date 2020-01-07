Toros Dağı eteklerindeki öğrencilerin kar sevinci - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Toros Dağları eteklerinde taşımalı eğitim ile okula giden öğrenciler karın keyfini çıkardı.
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencileri teneffüslerde kar yağışının keyfini çıkardı. Yoğun kar yağışını fırsata çeviren öğrenciler arkadaşları ile teneffüslerde kartopu oynarken, renkli görüntüler oluştu.
Kozan ve Feke'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürerken, köy yollarında ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle 10 gündür elektrik verilemeyen köylerde 2 gündür düzenli elektrik akımı sağlanıyor. - ADANA