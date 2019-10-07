Son Dakika Haberleri: Toros dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi
Son Dakika Güncel Toros dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi

Toros dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi

1 saat önce

KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki Toros Dağları eteklerinde, nesli tükenmekte olan 'semender' görüldü.

Toros dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi, System.String[]

KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki Toros Dağları eteklerinde, nesli tükenmekte olan 'semender' görüldü.

Toros Dağları eteklerinde gezintiye çıkan bazı vatandaşlar, nesli tükenmekte olan semender gördü. Vatandaşlar cep telefonları ile semenderi görüntüledi. Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor, Kuzeybatı Afrika, Güney- Orta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.

Toros Dağları, Halkapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:00 Kaynak: DHA
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