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TOROS DAĞLARI'NDAKİ YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKTILAR - Son Dakika

TOROS DAĞLARI'NDAKİ YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKTILAR

26.12.2021 10:11

ERDEMLİ Belediyesi, kış aylarının zorlu geçtiği Toros Dağları'nda, yabani hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.

ERDEMLİ Belediyesi, kış aylarının zorlu geçtiği Toros Dağları'nda, yabani hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.

Erdemli Belediyesi ekipleri, rakım 2 binlere kadar yer alan bölgelerde hayvanların aç kalmaması için çalışma yürütüyor. Birden fazla bölgeye hayvan yemi bırakan ekipler, çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Nerede bir canlı varsa, Erdemli Belediyesi olarak orada olmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdemli Belediyesi personeli Hasan Işık, 'Toros Dağları'nda yaşayan yaban hayvanlarının kışın aç kalmaması için Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'nun talimatları doğrultusunda yem bırakıyoruz' dedi.

Sıfır rakımdan, 2 bin 500 rakıma kadar canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Alperen Çevik ise Zorlu hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanabiliyorlar, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmak için uğraşıyoruz? diye konuştu.

Öte yandan ekipler düzenli olarak hayvanlara yem ve mama dağıtım işlemlerine devam ediyor.

TOROS DAĞLARI'NDAKİ YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKTILAR
TOROS DAĞLARI'NDAKİ YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKTILAR
TOROS DAĞLARI'NDAKİ YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKTILAR

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Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOROS DAĞLARI'NDAKİ YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOROS DAĞLARI'NDAKİ YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKTILAR - Son Dakika
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