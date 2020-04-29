Toros Dağları'ndaki yaban keçileri dronla görüntülendi - Son Dakika

TOROS Dağları'nda yaşayan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'de yaban keçisine Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanıyor. En yoğun popülasyonların yaşadığı ve ülkenin en önemli memeli türlerine ev sahipliği yapan Antalya ilinin bu değerli türünü korumak amacıyla önemli çalışmalar yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü de aynı zamanda yaban hayatının tanınması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve özellikle de türün kaçak olarak avlanmasının önüne geçilmesi amacıyla da ciddi çalışmalar yürütüyor.