Toros Dağları'ndan hızarla kestiği kar "bici bici" ve "karsambaç"a dönüşüyor - Son Dakika
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Toros Dağları'ndan hızarla kestiği kar "bici bici" ve "karsambaç"a dönüşüyor

10.06.2022 12:49
Toros Dağları'ndan hızarla kestiği kar "bici bici" ve "karsambaç"a dönüşüyor

Mersinli 70 yaşındaki Sezai Küçükçongar, 16 yıldır yaz aylarının başlamasıyla Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden topladığı karı, karsambaç ve bici bici gibi yöresel tatlılara dönüştürüyor.

Mersinli 70 yaşındaki Sezai Küçükçongar, 16 yıldır yaz aylarının başlamasıyla Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden topladığı karı, karsambaç ve bici bici gibi yöresel tatlılara dönüştürüyor.

Toroslar ilçesine bağlı kırsal Ayvagediği Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Küçükçongar'ın dağdan kar toplama sezonu Mersin'de hava sıcaklığının arttığı haziranda başlıyor ve eylüle kadar devam ediyor.

Bu mevsimden itibaren haftada bir gün iki arkadaşıyla sabah erken saatlerde yola koyulan 70 yaşındaki Küçükçongar, kamyonetiyle 2 saat süren yolculuktan sonra Toros Dağları'nın yüksek kesimlerine gidiyor. Yaya olarak karlı bölgeye ulaşan Küçükçongar, üzerindeki kirli kısımları temizlediği karı hızarla kalıplar halinde keserek beraberindekilerle çuvallara bırakıp kamyonete yüklüyor.

Kırsal Ayvagediği Mahallesi'ndeki dükkanına getirerek rendelediği karlara gül suyu, pudra şekeri, aroma ve çeşitli meyveler karıştıran Küçükçongar, yaptığı karsambaç ve bici bicileri satışa sunuyor.

"Sabah ezan okununca namazımızı eda ettikten sonra yola düşeriz"

Sezai Küçükçongar, AA muhabirine, 2006'dan bu yana yaz aylarında Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kar topladığını söyledi.

Kar toplamanın meşakkatli bir iş olduğunu belirten Küçükçongar, şöyle konuştu:

"Akşamdan hazırlıklarımı yaparım. Sabah ezan okununca namazımızı eda ettikten sonra iki arkadaşımla yola düşeriz. Aşağı yukarı iki saatte buraya geliyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra kar kesimine başlıyoruz. Bu bölgeye sarp dağların arasından geçerek ulaşıyoruz. Kolaydan ekmek kazanmak yok. Buraya gelirken yanımda ağaç motorunu getiriyorum. Temizleme yaptıktan sonra başlıyorum. Yanımda da iki arkadaş getiriyorum. Ben kesiyorum, onlar da çuvallıyor ve araçlara yüklüyor. Kamyonla gelirsek 40-45 kalıp kar topluyorum. Kestiğimiz karın her bir tanesi 60-70 kilo arasında geliyor. Atalarımız 'İşleyen demir ışıldar' demiş. Biz de çalıştıkça ışıldıyoruz. İnsan çalıştıkça her şeyi yapabiliyor. Yaşım 70 ama işim bitmiş değil. Halen yola devam ediyorum. Çalıştıkça gençleşiyorum."

Küçükçongar, eylüle kadar süren kar kesme işini bu aydan sonra obruklara inerek devam ettirdiğini anlatan Küçükçongar, "Kestiğimiz karları soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Buralardan temin ettiğimiz karları isteyenlere satıyoruz, geri kalanını karsambaç ve bici bici yapıyoruz. Çilekli, muzlu, kavunlu gibi birçok çeşidi oluyor. Bunu yemek için Adana'dan, Tarsus'tan gelenler oluyor. Hafta sonları geldiğinizde sıraya girmeniz gerekiyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toros Dağları'ndan hızarla kestiği kar 'bici bici' ve 'karsambaç'a dönüşüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toros Dağları'ndan hızarla kestiği kar "bici bici" ve "karsambaç"a dönüşüyor - Son Dakika
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