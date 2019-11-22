Son Dakika Haberleri: Toros Dağları sonbaharın güzelliklerine büründü
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Toros Dağları sonbaharın güzelliklerine büründü

6 saat önce

Orta Toros Dağları zirvesinde bulunan Konya'nın Hadim ilçesinde, mevsimin sonbahara dönmesiyle birlikte doğada adeta renk cümbüşü oluştu.

Toros Dağları sonbaharın güzelliklerine büründü, System.String[]

Orta Toros Dağları zirvesinde bulunan Konya'nın Hadim ilçesinde, mevsimin sonbahara dönmesiyle birlikte doğada adeta renk cümbüşü oluştu.

Sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı ilçedeki dağların en yüksek noktaları, güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Toros dağlarının doğu bölgesindeki Taşeli platolarının tepeleri arasında dar vadiler üzerine kurulmuş olan ilçenin büyük bölümünde "hazan mevsimi"nin bütün renklerine rastlanıyor.

İlçede, mevsimin sonbahara dönmesiyle birlikte doğada adeta renk cümbüşü oluştu. Dağ köylerindeki ormanlarda irili ufaklı göller ve bu göllere akan suların etrafındaki kızıllık, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

"Gökkuşağının renkleri gibi her mevsim bu bölge çok güzel renkler veriyor"

Bölge halkından Ramazan Koçlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirtti.

Bölgenin ilkbaharı aratmayan bir sonbahar güzelliği sunduğunu ifade eden Koçlu, "Gökkuşağının renkleri gibi her mevsim bu bölge çok güzel renkler veriyor." diye konuştu.

Dağları gezmeye gelen Mehmet Koç ise kendisinin de bu bölgede yaşadığını vurgulayarak, "Sonbaharda buralarda sarıdan kırmızıya kadar bütün renkleri görebilirsiniz. Özellikle kiraz ve şimşir ağaçlarının renk değişimleri gözleniyor. Bu da çok güzel görüntüler ortaya çıkmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Toros Dağları, Hadim, Konya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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