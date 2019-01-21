Son Dakika Haberleri: Toros Dağlarında Yayla Evleri Kardan Kayboldu

Toros Dağlarında Yayla Evleri Kardan Kayboldu

37 dakika önce

Seydişehir-Antalya yolu üzerindeki Ağaç Tepesi Mevkisi'nde bulunan Susuz Şahap Yaylasında, evlerin kardan kaybolduğu görüldü.

Toros Dağlarında Yayla Evleri Kardan Kayboldu, System.String[]
Seydişehir- Antalya yolu üzerindeki Ağaç Tepesi Mevkisi'nde bulunan Susuz Şahap Yaylasında, evlerin kardan kaybolduğu görüldü.


Konya-Antalya kara yolunda kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Seydişehir-Antalya kara yolu üzerinde bulunan Ağaç Tepesi Mevkisi'nde bulunan evler, kar nedeniyle görünmez hale geldi.

Bölgeyi gezen dağcılar, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dağcı Cemil Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylaya normal şartlar altında 1 saatte vardıklarını belirtti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu için bölgede yolu bulmakta zorlandıklarını ifade eden Türkan, "Üç saatlik zorlu tırmanıştan sonra yaylaya ulaştık. Evlerin çoğu kardan kaybolmuş. Her zaman su içtiğimiz çeşmeyi dahi bulamadık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Konya, Susuz, Antalya, Seydişehir, Güncel
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