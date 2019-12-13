Toros Dağlarındaki kaçış rampaları hayat kurtarıyor (2) - ADANA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toros Dağlarındaki kaçış rampaları hayat kurtarıyor (2) - ADANA - Son Dakika

Toros Dağlarındaki kaçış rampaları hayat kurtarıyor (2) - ADANA

6 saat önce

Toros Dağlarındaki Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda, 2012'de uygulamaya konulan kaçış rampaları, eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması gibi nedenlerle yaşanması muhtemel 167 büyük kazanın önüne geçti.

Toros Dağlarındaki Pozantı- Tarsus Otoyolu'nda, 2012'de uygulamaya konulan kaçış rampaları, eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması gibi nedenlerle yaşanması muhtemel 167 büyük kazanın önüne geçti.

Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'i, Toros Dağları üzerinden İç Anadolu'ya bağlayan otoyolda, 2012'de Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından ilki yapılan, 2014'e kadar sayısı 4'e çıkarılan kaçış rampaları, hayat kurtaran uygulama oldu.

Eğimin yer yer yaklaşık yüzde 6'ya kadar çıktığı otoyolda, genellikle fren arızası veya patlayan lastikleri nedeniyle sürücülerin kontrolünü kaybettiği tır, kamyon ve otobüs gibi araçlar, muhtemel büyük kazalara karışmaktan kaçış rampaları sayesinde kurtuldu.

Yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde, zemini yavaşlamaya yardımcı olması için mucurla kaplı 4 kaçış rampasında, 7 yılda 167 kaza önlendi.

Kamyon, tır ve otobüs sürücülerinin adeta "korkulu rüyası" olan fren arızaları ve lastik patlamalarına karşı güvenli duruş imkanı sağlayan rampalar, şoförlerin imdadına yetişip "tehlikeyi ucuz atlatmalarını" sağladı.

Önlenen muhtemel kazalar güvenlik kameralarında

Kaçış rampaları sayesinde önüne geçilen muhtemel büyük kazalar da güvenlik kameralarına yansıyor.

Görüntülerde, yokuş inerken fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan ağır vasıta araçlar, rampaya girerek durabiliyor.

Bazıları gece, bazıları da gündüz görüntülenen araçların yüksek hızlarda, zemini mucurla kaplı yüzde 11 yukarı yönde eğimli rampalara girmelerinin kazaları önlediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Ağır vasıta şoförleri uygulamadan memnun

Güzergahı sıklıkla kullanan kamyon şoförü Sadullah Özdemir, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaçış rampalarının her an için hayat kurtaracak nitelikte yapıldığını aktaran Özdemir, "Ben geçen sene böyle bir olaya şahit oldum. Bir arkadaşımız frenleri ısıtmış, motoru patlatmış, biraz da süratli gitmiş ve kaçış rampasına girerek hayatı kurtuldu. O arkadaşın narenciye yükünü de ben kendi aracıma aktardım ve Ankara'ya götürmüştüm. Bu nedenle kaçış rampaları çok güzel bir uygulama." diye konuştu.

Tır şoförü Mustafa Vurucu da kaçış rampalarını, son zamanlardaki en önemli uygulamalardan biri olarak gördüğünü belirtti.

Vurucu, eğimli yolların ağır vasıta araç kullananlar için tehlikeli olabildiğine işaret ederek "Kaçış rampaları özellikle yolun yabancısı olanlar, araçlarının balatası ısınanlar için ideal bir çözüm ve hayat kurtarıyor. Tır kullanıcısı olarak hepimizin başına her an her şey gelebilir." ifadesini kullandı.

Toros Dağlarındaki kaçış rampaları hayat kurtarıyor (2) - ADANA

Pozantı, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu
Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde TEMSA üretimi neden durdurduğunu açıkladı: Hacizler nedeniyle mecbur kaldık Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:14 Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Son Dakika
18:14 Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi - Son Dakika
18:14 ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Son Dakika
18:13 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:12 Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:15:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toros Dağlarındaki kaçış rampaları hayat kurtarıyor (2) - ADANA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]