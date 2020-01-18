Toros Dağlarından kamyonlarla taşınan kar çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toros Dağlarından kamyonlarla taşınan kar çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika

Toros Dağlarından kamyonlarla taşınan kar çocukların eğlencesi oldu

6 saat önce

Toros Dağlarından kamyonlarla Antalya'nın Manavgat ilçesine 400 ton kar taşınarak şenlik düzenlendi.

Toros Dağlarından kamyonlarla Antalya'nın Manavgat ilçesine 400 ton kar taşınarak şenlik düzenlendi.

Manavgat Belediyesince Toros Dağlarından 30 kamyonla ilçe merkezine getirilen 400 ton kar, Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana döküldü. "Haydi çocuklar kar topu oynamaya" sloganıyla düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan öğrenciler, kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Şenlikte yapay kar püskürtme makinesiyle katılımcıların üzerine kar yağdırıldı. Çocuklar ve aileleri, 17 derece güneşli havada karla oynamanın keyfini yaşadı. Sucuk ekmek ve pamuk şeker dağıtılan etkinlikte çocuklar balon standı ile şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada, yarıyıl talinde çocukları karla buluşturmak istediklerini belirterek "Belki de hayatlarında hiç kar görmemiş çocukların da aralarında bulunduğu birçok çocuğumuzun eğlendiğini görmek bizler için de büyük mutluluk. Son derece keyifli bir ortamda çocuklarımızın mutluluğunu paylaştık. Bizler onlar için varız. Kar makinelerimiz birkaç gün burada çocuklarımız için çalışacak." dedi.

Toros Dağlarından kamyonlarla taşınan kar çocukların eğlencesi oldu

Manavgat, Antalya, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:07 Kaynak: AA
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