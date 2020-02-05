Toros Pazaryeri için kuralar çekildi - Son Dakika
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Toros Pazaryeri için kuralar çekildi

6 saat önce

Konak Belediyesinin yapımını tamamladığı Toros Kapalı Pazaryerinde tezgahlar bu cuma açılıyor.

Toros Pazaryeri için kuralar çekildi, System.String[]

Konak Belediyesinin yapımını tamamladığı Toros Kapalı Pazaryerinde tezgahlar bu cuma açılıyor.


Çok yakında resmi açılışı gerçekleşecek Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesislerinde, pazarcı esnafı yerini açılıştan önce alıyor. Bölgeye can katacak, Toros ve civarındaki mahallelerin ihtiyacını karşılayacak çok yönlü tesisin pazaryerinde satış yapacak esnafın tezgah yerleri yapılan kura çekimi ile belirlendi. Gültepe Semt Merkezinde gerçekleşen çekilişte 137 tezgah yerinin sahipleri belli oldu. Kura çekimine İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Mahalle muhtarı ve oda yöneticileri, Konak Belediyesi Bürokratları ile pazarda satış yapacak esnaf katıldı.


Esnafın yüzü güldü


Çekiliş sonucu Pazar esnafının tezgah yerleri belli olurken, cuma günleri tezgah açacak olan Toros Pazaryeri esnafı, yağmurdan, kışın soğuğu ve yazın sıcağından korunabilecekleri; daha düzenli ve temiz bir alanda satış yapabilecekleri kapalı bir pazaryerine kavuştukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.


Çok yönlü sosyal tesis


Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri, çok yönlü kullanılacak bir hizmet binası olarak inşa edildi. 11 bin 500 metrekare alana kurulan tesisin altında iki katlı otopark, üstünde ise pazaryeri, semt merkezi, düğün ve nikah salonu yer alıyor. - İZMİR

Pazaryeri, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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