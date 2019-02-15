Son Dakika Haberleri: Toros Tarım, Antalyalı Çiftçiyi Otomobil Sahibi Yaptı

Toros Tarım, Antalyalı Çiftçiyi Otomobil Sahibi Yaptı

1 saat önce

Toros Tarım'ın düzenlediği kampanya kapsamında, şirketin özel gübrelerinden alan çiftçiler arasında yapılan çekiliş sonucunda Antalyalı Salih Özen otomobil kazandı.

Toros Tarım, Antalyalı Çiftçiyi Otomobil Sahibi Yaptı, System.String[]
Toros Tarım'ın düzenlediği kampanya kapsamında, şirketin özel gübrelerinden alan çiftçiler arasında yapılan çekiliş sonucunda Antalyalı Salih Özen otomobil kazandı.

Toros Tarım'ın açıklamasına göre, şirketin çiftçilere yönelik kampanyası sonuçlandı.

Şirketin özel gübrelerinden alan çiftçiler arasında yapılan çekiliş sonucunda Antalya Aksulu Salih Özen otomobil kazandı. Özen'e kazandığı araç Toros Tarım Genel Müdürü Hakan Göral tarafından teslim edildi.

Otomobil teslim töreninde konuşan Göral, çiftçi ve üreticilerin Toros Tarım markasına olan güveninden bahsetti. Göral, "Yıllardır Toros Tarım markasına güvenen çiftçilerimizi mutlu etmek bizi de motive ediyor. Bu tarz kampanyalarla üreticilerimizin yanında olduğumuz göstermek istiyoruz." ifadelerini kulandı.

Kampanya kapsamında otomobilin yanı sıra bir adet scooter, 2 adet uydu alıcılı TV, 2 adet notebook, 2 adet cep telefonu, 10 adet tarla uydu takibi sistemi, 50 adet de 100 TL'lik hediye çeki sahiplerini buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 Kaynak: AA

Antalya, Salih Özen, Toros Tarım, Ekonomi
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