Toros Tarım, Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA) tarafından "Endüstri İyi Uygulama Elçisi" (Industry Stewardship Champion) seçildi.

Toros Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, şirket "Benchmark ve Analiz Platformuna" verdiği destek dolayısıyla IFA tarafından "Endüstri İyi Uygulama Elçisi" ünvanına layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük gübre üreticisi ve sektör lideri Toros Tarım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve enerji verimliliği konularında dünyada kabul görmüş iyi uygulama örneklerinden feyz alarak attığı adımlar ve IFA'nın sektördeki firmalar arası kıyaslama yapmak ve paylaşımı tetikleyerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak için oluşturduğu "Benchmark ve Analiz Platformuna" verdiği destek IFA tarafından "Endüstri İyi Uygulama Elçisi" seçildi.

Şirket, 2018'de İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Ürün Güvenliği ve Emniyet konularında IFA tarafından oluşturulmuş "Protect & Sustain" sertifikasını Türkiye'de alan ilk firma olmuştu.



"Öncü firma olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Tarımsal Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, Toros Tarım'ın her zaman sektöründe öncü firma olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Göral, şunları kaydetti:

"İş sağlığı ve güvenliği, çevre, ürün güvenliği ve emniyet uygulamalarımızı gerçekleştirirken ham madde alımından tarlaya kadar tüm değer zincirindeki süreçlerimizi entegre bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Tüm aşamalarda verimliliğimizi artırmak, gıda ve ürün güvenliğini sağlamak, süreçlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek, çalışanlarımız için verimli ve güvenli çalışma koşullarını oluşturmak ve uygulamalarımızı uluslararası standartlar seviyesine taşımak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Bu konulardaki çalışmaların şirketin her kademesinde kesintisiz bir şekilde devam ettiğine işaret eden Göral, Toros Tarım'ın bölgesel bir güç olma yolculuğunda, yıllardır yerleştirdiği kaliteli, güvenli ve güvenilir Türk markası imajını uluslararası pazarda da sürdürmeyi amaçladıklarını aktardı.