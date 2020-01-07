Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu

6 saat önce

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2019 yılı mezunu Bircan Aktaş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iş yeri hekimliği ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında Türkiye birincisi oldu.

Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu, System.String[]

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2019 yılı mezunu Bircan Aktaş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iş yeri hekimliği ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında Türkiye birincisi oldu.


Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Bircan Aktaş, her gün düzenli olarak ders çalıştığını ve denemeler çözdüğünü dile getirdi. Aktaş, "Okulda verilen ödevlerime ve ders notlarıma özen gösteriyorum. Üniversitemizde verilen mesleki uygulama dersi, yapılan tatbikatlar ve ilkyardım eğitimleri ile birlikte pratik yapma fırsatı buldum. Hocalarımızın, dersleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde anlatması sınava yönelik çalışmalarımızda kolaylık sağladı. Bu nedenle tüm hocalarıma teşekkür ediyor ve öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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