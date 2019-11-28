Son Dakika Haberleri: Toros Üniversitesi'nde 'travmaya, yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi
Son Dakika Güncel Toros Üniversitesi'nde 'travmaya, yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi - Son Dakika

Toros Üniversitesi'nde 'travmaya, yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi

6 saat önce

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda, 'Travmaya Yaklaşım ve Müdahaleler' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi'nde 'travmaya, yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi, System.String[]

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda, 'Travmaya Yaklaşım ve Müdahaleler' konulu söyleşi gerçekleştirildi.


Toros Üniversitesi Psikoloji Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu söyleşiye, Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyesi Doç Dr. Cem Ali Gizir, Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. öğretim üyesi Feyruz Usluoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Geçmişten günümüze toplumun travma konusunda daha bilinçli olduğunu belirten Cem Ali Gizir, "Travmaya yönelik eğitimi veren uzmanların ve eğitimi alan kişilerin nitelikleri ve deneyimleri, bu eğitimler sonrasında neler yaptıkları çok önem taşıyor. Bu nedenle belli ilkeleri ve temel kriterleri işin içine koyarak hareket etmeliyiz. Psikiyatri, psikoloji ve PDR alanında temel ilkeleri yeniden belirlemek hepimiz için önem arz ediyor" dedi.


Travma sonrasında, 'AKUT stres tepkileri', 'AKUT stres bozukluğu' ve 'travma sonrası stres bozukluğu' gibi rahatsızlıkların meydana gelebileceğini söyleyen Gizir,


kurtarma, krize müdahale ve psikolojik ilk yardımdan oluşan müdahale tekniklerinin doğru şekilde uygulandığında bir çok yaşama destek olabileceğini ifade etti.


Gizir, söyleşi sonrası öğrencilerin sorularını yanıtladı. Söyleşinin ardından, panelistlere plaket verildi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Cem Ali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
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