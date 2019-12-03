Son Dakika Haberleri: Toros Üniversitesi'nde 'Travmaya yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi
Son Dakika Güncel Toros Üniversitesi'nde 'Travmaya yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi - Son Dakika

Toros Üniversitesi'nde 'Travmaya yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi

6 saat önce

Toros Üniversitesi'nde 'Travmaya yaklaşım ve müdahaleler' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi'nde 'Travmaya yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi, System.String[]

Toros Üniversitesi'nde 'Travmaya yaklaşım ve müdahaleler' konulu söyleşi gerçekleştirildi.


Toros Üniversitesi Psikoloji Topluluğunun düzenlediği söyleşiye, Mersin Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç Dr. Cem Ali Gizir, Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Feyruz Usluoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Geçmişten günümüze toplumun travma konusunda daha bilinçli olduğunu belirten Doç. Dr. Cem Ali Gizir, "Travmaya yönelik eğitimi veren uzmanların ve eğitimi alan kişilerin nitelikleri ve deneyimleri, bu eğitimler sonrasında neler yaptıkları çok önem taşıyor. Bu nedenle belli ilkeleri ve temel kriterleri işin içine koyarak hareket etmeliyiz. Psikiyatri, psikoloji ve PDR alanında temel ilkeleri yeniden belirlemek hepimiz için önem arz ediyor" dedi.


Travma sonrasında, 'akut stres tepkileri, akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu' gibi rahatsızlıkların meydana gelebileceğini söyleyen Gizir, kurtarma, krize müdahale ve psikolojik ilk yardımdan oluşan müdahale tekniklerinin doğru şekilde uygulandığında bir çok yaşama destek olabileceğini ifade etti.


Gizir, söyleşi sonrası öğrencilerin sorularını yanıtladı.


Söyleşinin ardından, Psikoloji Topluluğu Başkanı Abdülgani İçten, Mersin Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Cem Ali Gizir'e ve Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Feyruz Usluoğlu'na plaketlerini takdim etti. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Cem Ali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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