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Toroslar 2. Kar Festivali ikinci kez ertelendi - Son Dakika

Toroslar 2. Kar Festivali ikinci kez ertelendi

04.02.2022 13:43
Toroslar 2. Kar Festivali ikinci kez ertelendi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar 2. Kar Festivali'nin ikinci kez ertelendiğini duyurdu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar 2. Kar Festivali'nin ikinci kez ertelendiğini duyurdu.

Atsız, yazılı açıklamasında, daha önce 29-30 Ocak'ta yapılması planlanırken olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 Şubat'a ertelenen festivalin tekrar ertelendiğini bildirdi.

İlçeye bağlı yaylalarda son yıllarda en yüksek kar yağışının yaşandığını ifade eden Yılmaz, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ulaşımda aksaklıkların meydana gelmemesi ve vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için festivali tekrar ertelediklerini açıklayan Yılmaz, "Kar festivalimizin ikincisini, bu hafta sonu yapmayı planlıyorduk. İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle erteledik. Festival ile Mersin'de kış turizmi ve sporları konusunda bir çığır açtık. Bunu inşallah devam ettireceğiz. Toroslarımızın eşsiz doğası eşliğinde kış sporlarının, müziğin ve eğlencenin bir arada olduğu festivalimizde bu yıl da 7'den 70'e herkesi bir araya getireceğiz." ifadesini kullandı.

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Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toroslar 2. Kar Festivali ikinci kez ertelendi - Son Dakika


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