TOROSLAR 2'NCİ KAR FESTİVALİ'NİN İKİNCİ GÜNÜNDE COŞKU ARTTI - Son Dakika

TOROSLAR Belediyesi'nin Arslanköy Yaylası'nda düzenlediği 2'nci Kar Festivali'nin ikinci gününde coşku daha da arttı.

Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Çukurova bölgesinden yoğun katılımın olduğu festivalde binlerce kişi, Toroslar'ın kartpostallık manzarası eşliğinde yamaç paraşütü, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Mersin'in her noktasında festivale katılmak isteyen vatandaşlar için 145 araç kaldırıldı. 7'den 70'e herkes festival alanında karın tadını doyasıya çıkardı.

Festivale katılanlar, kış sporlarının yanı sıra gün boyu DJ performansı, voleybol, buz hokeyi ve halat çekme, kardan adam yarışması, dans, zumba, step aerobik gösterileri ile hafta sonunu dolu dolu geçirdi. Bölge esnafı da açılan stantlarda birbirinden lezzetli yöresel ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaptı.

Beyaz örtüyle kaplanan Toroslar'ın zirvesi, kırmızı kalplerle süslendi. Ücretsiz internet hizmetinin verildiği festival alanında Toroslar KarFest etiketiyle kardan adam, kardan anne ve kardan çocuktan oluşan dev kardan aile ise fotoğrafların parçası oldu. Tahta tahterevalli ve Sevgililer Günü temasıyla süslenen salıncaklar da çocuk ve gençlerin yanı sıra büyüklerin de yoğun ilgisini gördü ve herkesi eski günlere götürdü.

Festivalde, kardan adamlar yarıştı. Katılımcılar, en güzel kardan adamı yapabilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmada dereceye girenler, kupalarını Başkan Atsız Afşın Yılmaz'ın elinden aldı. Başkan Yılmaz, dereceye girenleri tebrik ederek, festivale olan yoğun ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de Toroslar 2'nci Kar Fesitvali'nin ikinci gününde coşkunun daha da arttığını belirterek, 'Kar berekettir. Geçtiğimiz haftalarda ilçemizin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşandı. Bugün de bu güzel havada Toroslarımızın zirvesinde 2'nci Kar Festivalimizi yapmanın, birlik ve beraberliğimizin en güzel fotoğraf karesini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.