Son Dakika Haberleri: Toroslar'a kar yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
Son Dakika Güncel Toroslar'a kar yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Toroslar'a kar yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu

6 saat önce

Toros Dağları'nın zirvesine kar yağdı.

Toroslar'a kar yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu, System.String[]

Toros Dağları'nın zirvesine kar yağdı. Adana'da havanın güneşli ve bulutsuz olması nedeniyle dağlardaki kar manzarası kent merkezinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.


Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Adana'da kış güneşi kenti ısıtıyor. Akdeniz kıyılarına paralel olarak uzanan Toros Dağları'nın eteklerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Yağan karın oluşturduğu manzara Çukurova ilçesinden gözlendi. Toroslar'ın zirvesinin karla kaplanması ve Seyhan Baraj Gölü aynı kadraja girince kartpostallık manzaralar oluştu. - ADANA

Toros Dağları, Toroslar, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:37 Kaynak: İHA
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