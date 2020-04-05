Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede koronavirüs tedbirlerinin devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte ekiplerin gece gündüz çalıştığı bildiren Yılmaz, "Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Hijyen kurullarına daha çok uymalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. İnanıyorum ki bu salgını hep birlikte durduracağız." ifadesini kullandı.