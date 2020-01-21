Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerindeki hizmetleri inceledi.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerindeki hizmetleri inceledi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Arslanköy, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne mahallelerini ziyaret etti.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek bilgi alan Yılmaz, ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy, Toroslar, Soğucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoldan geçen kadın, araçları taşa tutan gençleri anbean kaydetti
Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Alman vekil TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, yanındaki uzmanlar anında yalanladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 15:59:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]