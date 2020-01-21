Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi
6 saat önce
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerindeki hizmetleri inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:08 Kaynak: AA
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerindeki hizmetleri inceledi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Arslanköy, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne mahallelerini ziyaret etti.
Belediye ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek bilgi alan Yılmaz, ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.
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