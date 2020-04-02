Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, otizm konusunda farkındalık oluşturmanın önemini anlattı.

Otizmli çocuklar ile bireylere sevgi, şefkat ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini belirten Yılmaz, belediye olarak otizmli çocuklar için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.