Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden başkan Yılmaz, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının son haftalarda arttığını hatırlattı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Hepimize düşen görev salgın tamamen bitinceye kadar alınan tedbirlere riayet etmektir. İnşallah bu tedbirlere harfiyen uyarak daha sağlıklı günlere kavuşacağız. El birliğiyle bu süreci aşacağız." ifadelerini kullandı.