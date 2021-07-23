Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı ziyareti - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, Dalakderesi, Musalı ve Arslanköy mahallelerini ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşların bayramını kutlayan Yılmaz, çocuklarla da sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yılmaz, Toroslarda huzurlu ve bereketli bir bayram geçirdikrini belirterek, belediye ekiplerinin bayram boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.