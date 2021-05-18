Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama - Son Dakika

Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

18.05.2021 17:27
Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama, System.String[]

Toroslar Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin topraklarında düzenlediği ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırıları bildiriyle kınadı.

Toroslar Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin topraklarında düzenlediği ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırıları bildiriyle kınadı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasi parti gruplarının ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadıkları mutabakatın aynısının Toroslar Belediye Meclisinde de sağlanmış olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Toroslar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik sürdürdüğü, hatta çocukları hedef aldığı zulmü şiddetle kınadıklarını belirterek, bu zulmün bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Belediye meclis üyeleri de toplumsal mutabakat sağlanması noktasında bir bildiri okuyarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı.

Yılmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde de bu konuyla ilgili bir mutabakat sağlandı ve tüm parti grupları tarafından bir metin imzalandı. Toroslar Belediye Meclisimizde de aynı mutabakatın sağlanmış olması bizim için, Toroslarımız ve ülkemiz için çok kıymetli. Millet olarak ortak mutabakat sağladığımız konuları artırabilirsek ve geleceğimize ilişkin konularda da bunu yapabilirsek eminim ki önümüzde duracak hiçbir güç olmayacaktır" dedi. - MERSİN

Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama

Filistin, Toroslar, Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber! PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı! Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu! Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!         
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı         
18:26
Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti Premier Lig'e Milli Takım'dan bir yıldız daha gidiyor! Mert Müldür için İngiliz devi harekete geçti         
18:04
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Termometreler 40 dereceyi gördü, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti Termometreler 40 dereceyi gördü, vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti         
17:29
Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı         
17:10
İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz         
17:02
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi Eşinin kullandığı traktörün altında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:44
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 19:00:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement