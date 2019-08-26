Toroslar Belediyesi 'beton yol' uygulamasına geçiyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe adına büyük, Mersin adına ilk olacak bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Daha çevreci, ekonomik ve teknik açından daha uygun olan beton yol uygulamasına geçiyoruz. Beton yol modelini benimsiyor ve bundan sonraki dönemde hem kamu yararını gözeterek asfalt yollara göre yüzde 50 oranda daha ekonomik hem de halkımızın konforunu düşünerek, daha sağlam yollarla Toroslar'ı buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.



Yılmaz, bir otelde düzenlediği toplantıda, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları bazı çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladıkları 'beton yol' projesi konusunda açıklamalarda bulundu. Kent merkezinin kalbinde bulunan Toroslar'ın, son yıllarda yakaladığı gelişim hamlesini daha da ileriye taşıyarak, fiziksel çevrenin sağlıklı bir yapıya kavuştuğu, arsa ve emlak değerinin sürekli arttığı bir 'cazibe merkezi'ne dönüşmekte olduğunu kaydeden Yılmaz, "5 aydır görevdeyiz. Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, belediye hizmetlerinin, ilçenin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek ve modern bir Toroslar oluşturmak hedefiyle, var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.



Temmuz ayında başladıkları ve bu ay sonuna kadar devam edecek olan açık hava sinema etkinlikleri ile 43 mahallede 43 aile filmi gösterimi yaparak, aile olmanın güzelliğini Toroslar'da yaşattıklarını dile getiren Yılmaz, "Çok önem verdiğimiz, anaokulu ve kreşimizde son aşamaya geldik. Amacımız, çocuklarımızın gelişimlerine ve eğitimlerine destek olmak. Okul öncesi eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmak, çocuklarımızın eğitim hayatlarına sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı olmak adına belediyemiz bünyesinde gündüz bakımevi ve kreş açıyoruz. Eylül ayında hizmete açacağımız kreşimizde kayıtlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Mahalli İdareler seçimleri öncesinde söz verdiği 'Tekstilkent' projesini de hayata geçireceklerini söyleyen Yılmaz, "Tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşük maliyetle yatırım yapabileceği proje ile istihdam sayısında artış sağlanmasını ve Mersin ihracatının da arttırılmasını hedefliyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimize hız kesmeden devam ederken, geleceğin Toroslar'ını hep birlikte inşa etmeye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz net, rotamız üretem, gelişen ve büyüyen Toroslar"



Konumu ve sahip olduğu özellikleriyle Mersin'in nefes aldığı bölgesi olan Toroslar'ın, ekonomi, sanayi, turizm ve tarımla ilgili potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti; "Biz Toroslar'ın gelecek vizyonunu üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak üzere hazırladık. Kuracağımız üretim ve istihdam sahaları ile 'kendisine yeten' bir kent inşa edeceğiz. Ancak bütün bunları yaparken, elbette en önemli adımın 'altyapı' olduğunu biliyoruz."



"Yol, medeniyettir"



Kentlerde yükselen nüfus hızı ile artan yapılaşmanın, yaşam alanlarının da genişlemesini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yılmaz, "Mekansal büyüme ve gelişme, yerleşim alanlarını birbirinden uzaklaştırarak ulaşım maliyetlerinin artmasına ve taşıma hizmetinin etkinliğinin azalmasına neden oluyor. Bu bağlamda kentsel ulaşım sistemlerinin erişilebilir hale getirilememesi ulaşım ve trafik sorunlarına yol açıyor. Bugün, tüm dünyada kabul gören bir gerçek var; 'yol, medeniyettir.' Gelişen dünya ile ilgili bir kurgusu, inancı, ideali olan, yolda da kendini göstermek ister" dedi.



"Toroslar, ulaşımda beton yol modeline geçiyor"



Bu bilinçle hareket eden Toroslar Belediyesi'nin, ilçe adına büyük, Mersin adına ilk olacak bir çalışmaya imza attığını kaydeden Yılmaz, "Toroslar halkı, artık ulaşımda sorun yaşamayacak, uzun ömürlü ve dümdüz yollardan evine, işine, yaylasına en rahat şekilde ulaşacak. Tüm dünyada, gelişmişliğin ve sosyoekonomik büyümenin göstergesi olarak görülen ulaşım ağı, Toroslar'da da en iyi seviyeye taşınıyor ve ilçemiz uzun ömürlü, ekonomik ve sağlam beton yollarla taçlanıyor" diye konuştu.



"Beton yolların yapısal ömrü fazladır"



Beton kaplamanın sınanmış en önemli üstünlüğünün, uzun hizmet ömrü ve üstün dayanıklılığı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Beton yollar, Türkiye'nin kendi kaynaklarından ve düşük maliyetlerle yapabileceği bir karayolu seçeneğidir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış 50'den fazla çimento fabrikası, 22 öğütme tesisi, 800 adet beton tesisi bulunmasına rağmen, asfalt (bitüm) temin edilen yalnızca 5 adet rafineri bulunmaktadır. Kullanılan asfaltın önemli bir kısmı ise ithal edilmektedir. Beton yol, üzerine gelen yükleri asfalta göre çok daha geniş bir alana yayarak, taban zemine iletir. Yani taşıma gücü taban zeminine bağlı değildir. Esnek asfalt kaplamada ise yük doğrudan ve yük şiddeti fazla azalmadan alt tabakalara geçer, dolayısıyla daha fazla sayı ve kalınlıkta temel tabakaları gerekir. Bu nedenle, beton yol zayıf taban zeminleri üstünde asfalt yollara göre daha iyi sonuçlar vermekte, dayanma bakımından her türlü etkiye karşı koyacak şekilde hazırlanabilmektedir" ifadelerini kullandı.



ABD'de yapılan bir araştırmada, beton yolun beklenen ömrünün 34 yıl, asfalt yolun ise 17 yıl olduğu bilgisini veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; "Bu araştırma aynı zamanda asfaltın küçük bakımlarının her 3-5 yılda bir, rehabilitasyonunun da 17'nci yılda olduğunu, öte yandan betonun ilk küçük bakımının 12'nci yıldan, yüzeyinin yeniden düzeltilmesinin ise 18'inci yıldan sonra yapıldığını ortaya koymaktadır. Türkiye'de ise her 4 yılda bir asfalt yolların dörtte birine yakını yenileniyor. Uzun ömürlüdür, ekonomiktir, konforludur. Açık yüzey rengi gece daha iyi görüş sağlar."



"Çok daha ekonomik"



Servis ömrünün asfalt yollara nazaran çok daha uzun olması ve bakım masraflarının az olması nedeniyle, beton yolların asfalt yollara göre uzun vadede çok daha ekonomik bir seçenek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Beton yolların yüzde 100 öz kaynaklarla üretilmesi, asfalt yollara kıyasla daha yüksek trafik yükünü taşıyabilmesi, asfalt yollara göre daha açık renkli olması sayesinde gece görüş mesafesini artırması, gece saatlerinde beton yolu aydınlatmak için gereken ışık miktarının asfalt yola göre az olması sayesinde elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması, tekerleklerin asfalt yollarda olduğu kadar yola gömülmemesi sayesinde yakıt tüketimini dolayısıyla CO2 salımı azaltması beton yolların daha ekonomik, çevreci ve teknik açıdan daha uygun bir seçim olduğunu göstermektedir. Tüm bu nedenlerle Toroslar Belediyesi olarak beton yol modelini benimsiyor ve bundan sonraki dönemde hem kamu yararını gözeterek asfalt yollara göre yüzde 50 oranda daha ekonomik hem de halkımızın konforunu düşünerek, daha sağlam yollarla Toroslar'ı buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



İlçeyi bir anda beton yola çevirmenin elbette mümkün olamayacağını dile getiren Yılmaz, beton yolların tercih edileceği yerlerin öncelikle daha çok kırsal kesimdeki yollar olacağını da ifade ederek, "Bu yıl sonu itibariyle bir bölümünü tamamlamayı planlıyoruz. Asfalt yolla karşılaştırdığımızda beton yol üretimi konusunda her hangi bir farkı yok. Biz öncelikle hizmet alım yoluyla başlayacağız, sonra kendi imkanlarımızla yapacağız" diye konuştu. - MERSİN