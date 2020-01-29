Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Avrupa Şampiyonlar Liginde - Son Dakika

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, İtalya'da yapılacak Raffa Kulüplerarası Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil edecek.



Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan Bocce 1. Ligi Raffa Etabında, 15 maçın 14'ünde galip gelerek ilk etabı birincilikle tamamlayan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, ilk kez İtalya'da yapılacak olan Raffa Kulüplerarası Şampiyonlar Liginde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



Takım, bu başarısını desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a hediye etti. Takım Antrenörü Niyazi Kutlay, "Sporun ve sporcunun her daim yanında olan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz başarılar emeğin, disiplinli çalışmanın ve özverinin eseridir. Tamamen gönülden sevdik ve başarıyı yakaladık. Bu anlayışla çalışmaya devam ederek, daha nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.



"Boccede Türkiye'nin en iyisiyiz"



Toroslar'ı bir spor merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Yılmaz da "2-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupasına ilçemizde ev sahipliği yaparak Türk sporuna yakışır bir organizasyonun altına imza attık. Boccede Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu başarılı sonuçlara imza atarak gösterdik. Şimdi de takımımız, ilk kez İtalya'da yapılacak olan Raffa Kulüplerarası Şampiyonlar Liginde ülkemizi, Toroslarımızı temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - MERSİN