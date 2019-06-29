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Toroslar Belediyesi bocce takımı şampiyon oldu

30 dakika önce

Toroslar Belediyesi bocce takımı, 24-27 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Bocce 1. Lig müsabakaları sonunda şampiyon oldu.

Toroslar Belediyesi bocce takımı şampiyon oldu, System.String[]
Toroslar Belediyesi bocce takımı, 24-27 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Bocce 1. Lig müsabakaları sonunda şampiyon oldu.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16 takımın kıyasıya mücadele ettiği 1. Lig etaplarında şampiyonluk ipini göğüsleyen bocce takımı, bu başarısıyla Avrupa Kulüpler Arası Şampiyonaya gitmeye de hak kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediyesi Bocce Takımı ve Milli Takım Antrenörü Niyazi Kutlay, bocce branşında ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri galibiyetle Türkiye'nin en iyi kulübü olduklarını, kulübün 23 sporcusunu da milli takıma kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da bocce takımını kutlayarak, sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Türkiye, Toroslar, Güncel
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