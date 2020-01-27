Toroslar Belediyesi, Elazığ'a yardım tırı gönderiyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için giyim ve ısınma malzemelerinden oluşan yardım tırı gönderiyor.



Toroslar Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan yardım tırı bugün akşam yola çıkacak. Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgeye gönderilecek olan yardım tırında, belediye tarafından tedarik edilen ve toplanan kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler yer alacak.



Belediyeden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, yardım malzemelerini Toroslar Belediyesi hizmet binası önü ve Halkkent Mahallesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezine ulaştırmaları gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların, Toroslar Belediyesinin 0324 322 7200 numaralı telefonundan belediye yetkililerine de ulaşabilecekleri kaydedildi.



"Depremin yarasını hep birlikte saracağız"



Depremin yaşanmasının ardından Arslanköy yaylasında gerçekleştirecekleri Kar Festivali programını iptal ederek ileri tarihe erteleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Elazığ'da deprem felaketini yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve onlara bir nebze de olsa destek olmak için bir yardım tırı hazırlıyoruz. Tırımız, 27 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Vatandaşlarımıza kışlık kıyafet, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler hazırladık. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, belediyemizce belirlediğimiz noktalara akşama kadar yardım malzemelerini bırakabilirler" dedi. - MERSİN