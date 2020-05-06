Toroslar Belediyesi evi yanan ailenin yardımına koştu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, yangında evleri kullanılamaz hale gelen bir ailenin yardımına koştu. Ailenin evi, belediye ekipleri tarafından tamir edilip boyanarak yenilendi.



Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgını sürecinde çıkan yangın sonucu evsiz kalan bir çocuklu ailenin mağduriyetine kayıtsız kalmadı. Belediye, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi kullanılmaz hale gelen ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı. Mevlana Mahallesinde yaşayan Talay ailesinin yangın sonucu tamamen zarar gören evlerinin tadilat, boya ve badana işlemleri belediye tarafından yapıldı. Evin kapı ve pencereleri ile elektrik kontağı yenilenirken, kısa sürüde boya ve badana işlemleri de yapılarak ev temiz bir şekilde aileye teslim edildi.



"Ailemize geçmiş olsun diliyorum"



Başkan Yılmaz, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatmaya ve onlara imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz. Evi yanan ailemizle ilgili talep bize ulaşınca ekiplerimizi hemen yönlendirdik. Ailemizin hasar gören evinin tadilat işlerini ve boyamasını yaptık. Ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yenilenen evlerinde sağlıkla, huzurla oturmalarını diliyorum" dedi.



Yaşanan üzücü olay sonrası evleri onarılan Talay ailesi ise kendilerine destek vererek yanlarında olan Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. - MERSİN