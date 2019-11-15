Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi fırınları denetledi
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Toroslar Belediyesi fırınları denetledi

6 saat önce

Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.

Toroslar Belediyesi fırınları denetledi, System.String[]

Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.

Belediye ekipleri, denetimde hijyen koşulları, ekmek gramajı ve ambalaj kontrolünü inceledi.

Ekipler, eksiklikleri bulunan iş yerlerine uyarıda bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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