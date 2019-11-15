Toroslar Belediyesi fırınları denetledi
6 saat önce
Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:10 Kaynak: AA
Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.
Belediye ekipleri, denetimde hijyen koşulları, ekmek gramajı ve ambalaj kontrolünü inceledi.
Ekipler, eksiklikleri bulunan iş yerlerine uyarıda bulundu.
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