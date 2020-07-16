Toroslar Belediyesi, hayatlarını birleştiren imza kalemini çiftlere hediye ediyor - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, hayatlarını birleştiren imza kalemini çiftlere hediye ediyor

Toroslar Belediyesi, evlenen çiftlere, nikah defterini imzaladıkları kalemi hediye ediyor.

Toroslar Belediyesi, evlenen çiftlere, nikah defterini imzaladıkları kalemi hediye ediyor. Belediye tarafından imal edilen nikah kalemi, çiftlere özel olarak hazırlanıyor.

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Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi'nde (TORTEK) özenle üretilen kalemle imzalarını atan çiftler, hayatlarını birleştiren imzayı attıkları kalemlerini de anı olarak saklama fırsatı buluyor.

"Çiftlerin anılarına anlamlı hediyeler bırakmak istedik"

"Evlenen çiftler için nikah günü, her zaman özel bir gün olarak çiftlerin hayatındaki yerini korur. Bu sebeple anılarına anlamlı hediyeler bırakmak istedik" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Belediye olarak çiftlere fincan takımı hediye ediyoruz. Kahvelerini inşallah bir ömür boyu birlikte, mutlulukla içsinler. Fincan takımımızın yanında çiftimize bu günü anımsatacak bir hediye daha sunalım istedik. Göreve geldiğim ilk günden beri kıydığım tüm nikahlarda çiftlerin imza attıkları kalemi kendilerine hediye ettim. İmza kaleminin değerli bir hatıra olduğunu düşünüyorum. Bu düşünceden yola çıkarak TORTEK Merkezimizde günün anlam ve önemine uygun olarak ürettiğimiz kalem takımını hediye etmeye devam edeceğiz. Dünya evine giren tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Evliliğin, insanları birleştiren önemli bir müessese olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Evliliğin gerçekleşmesi için yapılması gereken ilk işlem ise çiftin nikahının kıyılmasıdır. Biz de hayatlarını birleştirme noktasında ilk adımın atıldığı nikah kalemini çiftlere hediye ederek hatıra kalmasını sağlıyoruz" dedi. - MERSİN

Bir Ömür Boyu, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesi, hayatlarını birleştiren imza kalemini çiftlere hediye ediyor - Son Dakika
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