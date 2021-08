Toroslar Belediyesi, iki ailenin yaralarını sardı - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış sonrası evi zarar gören Şen ailesi ile evi yangında harap olan Coşkun ailesinin yüzünü güldürdü.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere destek devam ediyor. Bu kapsamda, sağanak yağışta tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen ve Sağlık Mahallesinde ikamet eden Şen ailesine; ev eşyası, temizlik malzemesi ve yardım kolisi desteğinde bulunan belediye, Halkkent Mahallesinde yaşayan Coşkun ailesinin yangın sonucu tamamen zarar gören evlerinin tadilat, boya ve badana işlemlerini yaptı.

"Bizim bağımız gönül bağı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, her iki aileye de geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ailelerimizin yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu bize. Biz, büyük bir aileyiz ve ailemizin her ferdinin sıkıntısını çözmek için çaba gösteriyoruz. Gönülden bağlı olduğumuz Toroslarımıza hizmet ederken, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin de her zaman yanında oluyoruz. İlçemizde sağanak yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her iki ailemize yenilenen evlerinde sağlıkla huzurla oturmalarını diliyorum" dedi. - MERSİN