Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi ile Toros Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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Toroslar Belediyesi ile Toros Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

1 saat önce

Toroslar Belediyesi ile Toros Üniversitesi arasında, Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programına kayıtlı öğrencilerin ders programındaki derslerin ve uygulamaların belediye bünyesinde yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Toroslar Belediyesi ile Toros Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]
Toroslar Belediyesi ile Toros Üniversitesi arasında, Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programına kayıtlı öğrencilerin ders programındaki derslerin ve uygulamaların belediye bünyesinde yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek tarafından imzalanan protokol, İnşaat Teknolojisi Programına devam eden öğrencilerin, derslerini ve uygulamalarını belediye bünyesinde yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında, programa kayıtlı her öğrencinin haftalık ders programı Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanarak her eğitim öğretim yılı başlangıcında Toroslar Belediyesi'ne sunulacak. Aynı zamanda belediye, önerilen ders programı çerçevesinde eğitim-öğretimi sürdürecek en az lisans düzeyinde eğitim görmüş ve fiilen inşaat ile ilgili disiplinler alanında görev yapan çalışanını sorumlu olarak yüksekokula bildirecek.

Protokolün diğer bir maddesinde ise öğrencilerin eğitim-öğretim sürelerince derse devam, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda, Toros Üniversitesi'nin kanun, yönetmelik ve esaslarının geçerli olacağı yer alıyor.

İşbirliği protokolünün her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, "Toros Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğini protokol altına aldık. İşbirliğimizin gelişerek devam etmesini diliyorum. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi. - MERSİN
Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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