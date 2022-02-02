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TOROSLAR BELEDİYESİ, KARDA MAHSUR KALAN YÖRÜK AİLESİNİN YOLUNU AÇTI - Son Dakika

TOROSLAR BELEDİYESİ, KARDA MAHSUR KALAN YÖRÜK AİLESİNİN YOLUNU AÇTI

02.02.2022 17:34

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, Çandır Mahallesi'nde 350 küçükbaş hayvanıyla karda mahsur kalan yörük ailesinin imdadına yetişerek, çadırların karla kaplı yolunu iş makineleriyle açtı.

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, Çandır Mahallesi'nde 350 küçükbaş hayvanıyla karda mahsur kalan yörük ailesinin imdadına yetişerek, çadırların karla kaplı yolunu iş makineleriyle açtı.

Toroslar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışına karşı karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Küçükbaş hayvanlarını yaşatmak için yem almaya gidemeyen yörük Osman Akça ve eşi Halime Akça, yolları kar nedeniyle kapanınca Toroslar Belediyesinden yardım istedi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatıyla bölgeye yönlendirilen ekipler, aileye ulaşarak yollarını iş makineleriyle açtı. Yoğun bir çalışma sonucu kardan temizlenen yol ile aileye güvenli ulaşım imkanı sağlandı.

İki çocuk sahibi yörük Osman Akça, yolu ulaşıma açan Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. 6 yıldır Çandır Mahallesinde konakladıklarını belirten yörük Akça, Yoğun kar nedeniyle yollarımız kapandı. Çadırlarımızda küçükbaş hayvanlarımızla mahsur kaldık. Belediyemizden yardım istedik. Ekipler, hemen bize ulaştılar. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz dedi.

Kar nedeniyle çadırlarında mahsur kaldıklarını ve zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Halime Akça, yardımlarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Halime Akça, 6 yıldır farklı bir bölgeye göç edemedik. Çandır Mahallesinde konaklıyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlarımıza yem alamadık. Yolumuzu açan başkanımızdan Allah razı olsun diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, Anadolu yörüklerin yurdudur. Yörük kültürü bizim özümüzdür. Çandır Mahallemizde konaklayan yörük ailemize ulaşarak karla kaplı yolunu açtık. Kara çadırın olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.

TOROSLAR BELEDİYESİ, KARDA MAHSUR KALAN YÖRÜK AİLESİNİN YOLUNU AÇTI
TOROSLAR BELEDİYESİ, KARDA MAHSUR KALAN YÖRÜK AİLESİNİN YOLUNU AÇTI
TOROSLAR BELEDİYESİ, KARDA MAHSUR KALAN YÖRÜK AİLESİNİN YOLUNU AÇTI

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Toroslar Belediyesi, Atsız Afşın Yılmaz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOROSLAR BELEDİYESİ, KARDA MAHSUR KALAN YÖRÜK AİLESİNİN YOLUNU AÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOROSLAR BELEDİYESİ, KARDA MAHSUR KALAN YÖRÜK AİLESİNİN YOLUNU AÇTI - Son Dakika
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