Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı - Son Dakika

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı

6 saat önce

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, Arslanköy Mahallesinde rahatsızlanan iki çocuğa ulaşmak isteyen 112 sağlık görevlileri için karla kapanan yolu iş makineleriyle açtı.

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı, System.String[]

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, Arslanköy Mahallesinde rahatsızlanan iki çocuğa ulaşmak isteyen 112 sağlık görevlileri için karla kapanan yolu iş makineleriyle açtı.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arslanköy Mahallesindeki iki hasta çocuğa ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerinden ulaşım için yardım istedi. Ekipler, iş makineleriyle karla kapanan yolu hızlı bir şekilde açarak, 112 sağlık personelinin hasta çocukların evine ulaşmasını sağladı. İlk yardımı olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra 7 ve 9 yaşlarındaki kız ve erkek çocukları ambulansla hastaneye götürdü. Bu esnada sağlık ekiplerine, Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri öncülük etti. Yüksek ateş ve apandisit nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı.


Toroslar'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışmalar yapan ekiplerin, 24 saat aralıksız iş makineleriyle hazırda bekledikleri belirtilerek, vatandaşların, herhangi bir olumsuzluk halinde belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak ekiplere ulaşabilecekleri bildirildi. - MERSİN

Arslanköy, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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