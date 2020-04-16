Toroslar Belediyesi, katı atık aktarma istasyonunu dezenfekte etti - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tehlikesine karşı yürüttüğü mücadele çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanını dezenfekte ediyor.



Tedbirleri en üst seviyede tutan belediye, ilçede bulunan katı atık aktarma istasyonunu dezenfektan aracı ile yıkayarak hijyenik hale getirdi. "Önceliğimiz halk sağlığıdır. Kovid-19'a karşı gerçekleştirdiğimiz tedbir ve önlem çalışmalarımızla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları ile sokaklarımızın dezenfekte ve yıkama işlemlerini hassasiyetle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemiz sınırları içinde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu da yıkayarak dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarının etkili olabilmesi için vatandaşlarımızdan da isteğimiz çöplerini poşetleyerek konteyner içine bırakmalarıdır. Bu mücadelemizde başarılı olabilmek için tedbirleri elden bırakmayalım ve kurallara uyalım" dedi. - MERSİN