Toroslar Belediyesi, kendi parke taşını üreterek tasarruf sağlıyor

Toroslar Belediyesi, üst yapı çalışmalarında kullandığı parke taşlarını belediyenin Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinde üreterek, önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Üretimin seri bir şekilde devam ettiği tesiste günlük 6 bin adet parke taşı üretilirken, vatandaşa daha hızlı hizmet götürülmesi hedefleniyor.



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, daha yaşanılabilir ve görsellik anlamında daha güzel bir kent oluşturma gayretinde olduklarını söyledi. Belediyenin Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi ile kilit parke maliyetini en aza indirdiklerini belirten Yılmaz; "İlçemizdeki yol ve kaldırımlarda, parklarımızda, ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılmak üzere parke taşı ihtiyacımızın büyük bir bölümünü belediyemize ait olan kilit parke taşı üretim tesisinde üretiyoruz. Böylelikle maliyeti yarı yarıya azaltıyoruz. Hızla büyüyen ve gelişen Toroslar, kentin en hızlı nüfus artışına sahip bir ilçesi konumundadır. Yeni yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artıyor. Ürettiğimiz parke taşlarını ilçemizin dört bir yanında kullanıyoruz. Biz hizmetlerimizi hayata geçirirken en iyisini, en güzelini nasıl daha az maliyetle yapabiliriz düşüncesindeyiz" dedi.



Başkan Yılmaz, yeşil alanlara yerleştirdikleri kent mobilyalarını da kendi imkanlarıyla kendi atölyelerinde imal ettiklerini ifade ederek, bu çalışmaların üreten belediyeciliğin en güzel örnekleri olduğunu vurguladı. - MERSİN