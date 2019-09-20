Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi, kendi parke taşını üreterek tasarruf sağlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Toroslar Belediyesi, kendi parke taşını üreterek tasarruf sağlıyor

10 dakika önce

Toroslar Belediyesi, üst yapı çalışmalarında kullandığı parke taşlarını belediyenin Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinde üreterek, önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Toroslar Belediyesi, kendi parke taşını üreterek tasarruf sağlıyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, üst yapı çalışmalarında kullandığı parke taşlarını belediyenin Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinde üreterek, önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Üretimin seri bir şekilde devam ettiği tesiste günlük 6 bin adet parke taşı üretilirken, vatandaşa daha hızlı hizmet götürülmesi hedefleniyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, daha yaşanılabilir ve görsellik anlamında daha güzel bir kent oluşturma gayretinde olduklarını söyledi. Belediyenin Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi ile kilit parke maliyetini en aza indirdiklerini belirten Yılmaz; "İlçemizdeki yol ve kaldırımlarda, parklarımızda, ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılmak üzere parke taşı ihtiyacımızın büyük bir bölümünü belediyemize ait olan kilit parke taşı üretim tesisinde üretiyoruz. Böylelikle maliyeti yarı yarıya azaltıyoruz. Hızla büyüyen ve gelişen Toroslar, kentin en hızlı nüfus artışına sahip bir ilçesi konumundadır. Yeni yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artıyor. Ürettiğimiz parke taşlarını ilçemizin dört bir yanında kullanıyoruz. Biz hizmetlerimizi hayata geçirirken en iyisini, en güzelini nasıl daha az maliyetle yapabiliriz düşüncesindeyiz" dedi.


Başkan Yılmaz, yeşil alanlara yerleştirdikleri kent mobilyalarını da kendi imkanlarıyla kendi atölyelerinde imal ettiklerini ifade ederek, bu çalışmaların üreten belediyeciliğin en güzel örnekleri olduğunu vurguladı. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 yaşındaki çocuğa istismar iddiası vatandaşları çılgına döndürdü
11 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahsın evini vatandaşlar yakmak istedi Adana taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslar Belediyesi, kendi parke taşını üreterek tasarruf sağlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]