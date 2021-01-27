Toroslar Belediyesi mobilya üretimiyle tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Toroslar Belediyesi mobilya üretimiyle tasarruf sağlıyor

27.01.2021 14:31
Toroslar Belediyesi mobilya üretimiyle tasarruf sağlıyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki peyzaj düzenlemelerinde kullanılan mobilyaların imalatını yapıyor.

Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki peyzaj düzenlemelerinde kullanılan mobilyaların imalatını yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çöp kovası, bank, masa ve kamelyaları belediyeye ait atölyelerde üreten ekipler, hem kentin çehresinin değişimine hem de bütçeden tasarruf sağlanmasına katkı veriyor.

Personel tarafından tasarlanarak üretilen malzemeler, parklar, yeşil alanlar ve ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullandıklarını belirtti.???????

Toroslar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesi mobilya üretimiyle tasarruf sağlıyor - Son Dakika


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